$73.3485.12

В МИД ответили на вопрос о сроках завершения СВО

Lenta.ru

Сроки завершения специальной военной операции (СВО) зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. Об этом заявил МИД России Сергей Рябков.

В МИД ответили на вопрос о сроках завершения СВО
© РИА Новости

По его словам, Россия может продолжать боевые действия «так долго, как потребуется».

При этом он заверил, что попытки союзников Украины «повышать ставки» в вооруженном конфликте «обречены на провал».

«Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь», — сказал Рябков.

В Госдуме объяснили заявления о скором завершении СВО

Ранее Рябков раскрыл, что подразумевается под термином «дух Анкориджа». По словам дипломата, Москва имеет в виду сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.