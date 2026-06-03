В МИД ответили на вопрос о сроках завершения СВО

Сроки завершения специальной военной операции (СВО) зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. Об этом заявил МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Россия может продолжать боевые действия «так долго, как потребуется».

При этом он заверил, что попытки союзников Украины «повышать ставки» в вооруженном конфликте «обречены на провал».

«Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь», — сказал Рябков.

В Госдуме объяснили заявления о скором завершении СВО

Ранее Рябков раскрыл, что подразумевается под термином «дух Анкориджа». По словам дипломата, Москва имеет в виду сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.