Глава российской делегации Юлия Жданова на 1138-м заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности заявила, что нагнетание военной истерии в Европе является проявлением психологии «осажденной крепости». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, официально подтвержденной трагедии в Старобельске и неотвратимости наказания за совершенные преступления могло бы быть достаточно, чтобы «отрезвить идейных и финансовых спонсоров киевского режима». Однако, отметила она, наблюдается противоположный эффект.

«Попытки переключить внимание, целенаправленное нагнетание военной истерии мы рассматриваем как проявление в «самоизолировавшейся» Европе психологии «осажденной крепости», — сказала Жданова.

Она добавила, что странам НАТО и ЕС следует осознать: дестабилизирующие действия, включая враждебные шаги в контексте украинского кризиса, провоцируют серьезнейшие риски безопасности. Россия, подчеркнула глава российской делегации, считает наиболее предпочтительным путь переговоров, но в отсутствие готовности к этому с противоположной стороны продолжит искоренять угрозы безопасности страны военным путем. Задачи специальной военной операции будут выполнены в полном объеме, заключила Жданова.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 65 человек пострадали, 21 из них не выжил. Следственный комитет возбудил дело о теракте.