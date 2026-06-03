При посягательстве на территориальную целостность Россия может ответить агрессорам при помощи ядерных средств в наихудших сценариях, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Об этом он сказал журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о ядерной доктрине России.

«Посягательство на Россию... со стороны агрессоров... при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что планы по расширению и укреплению европейского «ядерного зонтика» представляют прямую стратегическую угрозу для России.