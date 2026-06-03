Гражданам Армении следует самим спасти свою страну. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По её словам, Россия никогда не действовала против армянского народа и всегда его поддерживала.

«Граждане Армении имеют все возможности сейчас сделать выбор в пользу своей собственной страны с учетом национальных интересов. Россия никогда не действовала против армянского народа», — сказала Мария Захарова.

Отношения между Россией и Арменией в последние годы переживают серьёзный кризис. Ереван взял курс на сближение с Западом, что вызывает растущее недовольство Москвы, традиционно считающей Закавказье зоной своих стратегических интересов.

В 2025 году президент Армении Ваагн Хачатурян подписал закон о начале процесса вступления страны в Европейский союз. Хотя само объединение не предлагало Армении членства, этот шаг стал символическим разворотом от евразийской интеграции к европейской. Премьер-министр Никол Пашинян позже пояснил, что главная цель — не столько само членство, сколько достижение европейских стандартов. При этом он заявлял, что страна останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до тех пор, пока выбор между двумя объединениями не станет неизбежным.

Экономические последствия такого разворота вызывают серьёзные вопросы. В 2025 году товарооборот Армении со странами ЕАЭС превысил 8 миллиардов долларов, что составило около 38,5% всей внешней торговли республики. Для сравнения: доля Евросоюза в армянской торговле — лишь 13%. На Россию приходится почти 36% всей внешней торговли Армении. Кроме того, республика критически зависит от дешёвых российских энергоносителей, включая газ и нефтепродукты.