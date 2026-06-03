«Сладкоголосые сирены»: Захарова обвинила Запад в лицемерии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о лицемерии западных политиков, сравнив их со «сладкоголосыми сиренами». Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова ответила на вопросы журналистов 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Представитель МИД указала, что западные политики рассуждают о переговорах с Россией и в то же время активно поставляют оружие Украине.

«Я прошу прощения за это символическое сравнение, это те самые сирены, у которых были перья из металла, и смертоносными своими сладкоголосыми речами они потом просто убивали», - так Захарова высказалась о западных политиках.

СМИ писали, что ЕС рассматривает кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стубба в качестве возможных представителей Брюсселя на переговорах по Украине. Также сообщалось, что переговорщиками от ЕС могут стать бывший глава европейской дипломатии Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинистё и бывший президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

По данным Reuters, 3 июня представитель правительства Германии заявил на брифинге, что «окно для диалога» России и Европы по Украине постепенно открывается. Он подчеркнул, что европейцы должны вести этот диалог в координации с Украиной и США. В то же время чиновник предположил, что переговоры начнутся «через месяцы».

Неясно, кто мог бы вести такие переговоры со стороны Европы. По словам немецкого чиновника, есть веские основания полагать, что Германия, Франция и Британия «продолжат играть важную роль в этом отношении».