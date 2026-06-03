Захарова высмеяла отправку Зеленским письма Трампу

Письмо президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу по поводу предоставления Киеву систем противовоздушной обороны носит показушный характер. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

По ее словам, это абсолютно нормальный жанр международных отношений, — направить письмо или приглашение, однако вопрос состоит в том, что у Зеленского все это носит «показушный характер, мол, он находится в переписке не с кем-нибудь, а с президентом Соединенных Штатов».

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня.

Раскрыты детали срочного письма Зеленского Трампу

27 мая Зеленский отправил письмо президенту США, в котором заявил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. Также украинский лидер попросил у Соединенных Штатов выдать Киеву лицензии на производство ракет Patriot.