Ситуацию и в экономике, и в политике в Молдавии можно назвать катастрофической, а власти страны разрывают союзнические отношения с Россией, которые выстраивались десятилетиями. Об этом рассказала Life.ru депутат Госдумы Алена Аршинова.

По ее словам, экономика Молдавии начинает держаться только на европейских кредитах, которые выдаются под залог земли.

«Около 400 тысяч граждан покинули Молдавию за последнее время и сейчас стремятся получить любое другое гражданство, кроме гражданства своей страны, чтобы хоть как-то выжить», - рассказала на полях ПМЭФ-2026 Аршинова.

Парламентарий обратила внимание на то, многие граждане Молдавии, в первую очередь гагаузы, хотят получить российское гражданство. А после указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема в гражданство жителей Приднестровья за первые же сутки заявки подали 36 тысяч человек.

При этом президент Молдавии Майя Санду переписывает историю, делая вид, что Молдавия никогда не существовала как самостоятельное государство, и продвигает идею присоединения к Румынии. Особую тревогу вызывает и ситуация вокруг Приднестровья, где находится крупнейший склад вооружений в Европе, отметила депутат.

По мнению Алены Аршиновой, натовские страны сейчас пытаются открыть второй фронт против России, чтобы осложнить проведение специальной военной операции. И уже прошло 13 совместных учений Молдавии и Североатлантического альянса.

Напомним, что в 2026 году Санду заявила в интервью, что на референдуме голосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии. Она объяснила свою позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми Молдавия сталкивается как суверенное государство.