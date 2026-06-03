Депутат Госдумы призвал уничтожить виновных в атаке на поезд в Джанкое

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Атака украинской армии по пассажирскому поезду на железнодорожной станции Джанкой в Крыму — это теракт, поэтому все виновные должны быть уничтожены.

Об этом в среду, 3 июня, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

— Это для нас дети — слово святое, а там наносятся удары по любым объектам, связанным с Россией, а уж дети там, не дети — никого не интересует. Я думаю, такие слова, как гуманность, милосердие, на коллективном Западе уже выведены из обихода, — высказался он.

Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что примерно в это же время Вооруженными силами Украины (ВСУ) был нанесен массированный удар по Санкт-Петербургу и по автобусу, который ехал из Симферополя в Москву.

— Никакие переговоры с террористами не ведутся, а наказываются все. Разговоры надо заканчивать, и, думаю, что решение уже принято, и в ближайшее время защиту страны более жесткими способами и методами будем осуществлять, — цитирует Колесника Lenta.ru.

Ранее два сотрудника МЧС также погибли в Смоленской области после атаки украинских беспилотников при тушении пожара. В результате инцидента легкие ранения получили еще двое специалистов и один мирный житель.