Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал ночные атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

«Хочу напомнить вам о заявлении министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер», — заявил он.

При этом он отметил, что информация о конкретных ударах и их последствиях относится к компетенции региональных властей и Министерства обороны России.

Песков также заявил, что для того, чтобы подобных атак не происходило, специальная военная операция продолжается.

Раскрыты цели ударов ВСУ по Санкт-Петербургу

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 3 июня над регионом были сбиты 59 украинских беспилотников. В Лужском районе получили повреждения четыре частных жилых дома.

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, сообщил о нескольких пострадавших. По его словам, в результате атаки были повреждены объекты инфраструктуры в Кронштадте, а также в Красносельском и Кировском районах города. В настоящее время профильные службы продолжают ликвидировать последствия ударов.