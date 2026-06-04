В МИД России высмеяли позицию Варшавы по героизации нацистов в Киеве

На брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала полемику между Варшавой и Киевом вокруг героизации нацистских коллаборационистов словом «жабогадюкинг».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны», — заявила дипломат.

Поводом для изменения риторики польской стороны послужило решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Захарова обратилась к варшавским властям с вопросом о том, почему ранее они не замечали на Украине соответствующую символику и названия националистических формирований.

«А вы где раньше были? Вы не видели шевроны, татуировки, не читали литературу, не знаете, как назывались полки, которые мы называем "нацбаты"?» — добавила она.

Ранее Польша и Украина крупно поссорились из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА».

Известно, что на счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.

В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.