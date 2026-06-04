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В МИД России высмеяли позицию Варшавы по героизации нацистов в Киеве

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На брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) официальный представитель российского МИД Мария Захарова охарактеризовала полемику между Варшавой и Киевом вокруг героизации нацистских коллаборационистов словом «жабогадюкинг».

В МИД России высмеяли позицию Варшавы по героизации нацистов в Киеве
© РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вдруг официальная Варшава, польские власти увидели, что киевский режим прославляет коллаборационистов, которые убивали поляков во время Второй мировой войны», — заявила дипломат.

Поводом для изменения риторики польской стороны послужило решение Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ наименование «имени героев УПА» (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Захарова обратилась к варшавским властям с вопросом о том, почему ранее они не замечали на Украине соответствующую символику и названия националистических формирований.

«А вы где раньше были? Вы не видели шевроны, татуировки, не читали литературу, не знаете, как назывались полки, которые мы называем "нацбаты"?» — добавила она.

Ранее Польша и Украина крупно поссорились из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА».

Известно, что на счету УПА — пособников Гитлера — множество преступлений в годы Второй мировой войны, включая Волынскую резню — массовое уничтожение польского населения в 1943 году.

В Польше возмутились указом Зеленского, требуя прекратить поддержку Киева и лишить украинского президента высшей награды страны.