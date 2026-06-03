Назван сценарий прямых переговоров Путина и Зеленского

Переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского гипотетически можно организовать, однако они имеют формальные препятствия, так как полномочия представителя Киева истекли два года назад.

Об этом корреспонденту «Ленты.ру» заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Насчет прямых переговоров Путина с Зеленским, есть большие вопросы, учитывая тот факт, что формально полномочия президента Украины истекли. Поэтому возникает вопрос, насколько соглашения, которые будут им подписаны, будут затем признаваться той же самой украинской стороной», — подчеркнул эксперт.

При этом Минченко добавил, что существуют проблемы правовой фиксации результатов между Москвой и текущим руководством Киева.

9 мая Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским. Кроме того, он считает, что подобные переговоры могут состояться и в третьей стране, но только для подписания окончательных договоренностей на длительный срок. В данном случае это можно сделать «где угодно», пояснил российский лидер.