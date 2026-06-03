Армения потеряет собственную идентичность, если вступит в Евросоюз, как уже потеряла право называть свой бренди коньяком. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "Вестям".

Политик указал, что в ЕС Армении обещают экономический рост, как когда-то обещали Украине. Однако украинскую продукцию так и не пустили на европейские рынки, так как она "неконкурентоспособна".

"А что будет продавать Армения? Вино они продают нам. Приехал [президент Франции Эмманюэль] Макрон, обнимались они с [премьер-министром Армении Николом] Пашиняном, ну и заключите договор, поставляйте вино во Францию. Нет, даже коньяк теперь у них уже бренди, потому что французы сказали: у вас это бренди. Они потеряют свою идентичность так же, как потеряли на Украине", - констатировал Володин.

Вместе с тем он подчеркнул, что народ Армении нужно отделять от "правящей верхушки", ведь именно она "ведет [страну] к пропасти". Володин также отметил, что Россия помогает и Армении, и ее народу, однако выступает против "лжи, двойных стандартов" в отношениях.