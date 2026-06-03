Евросоюз вознамерился выдавить из Армении православную церковь
Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз оказывает давление на Армению. По данным СВР, условием для евроинтеграции Брюссель выдвигает полный разрыв многовековых духовных связей Еревана с Москвой. В частности, ЕС пытается ограничить права Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви, - сообщает ведомство на своем сайте.
В рамках этой политики Партнёрская миссия ЕС в Армении начала кампанию против русского православия. Европейские структуры пытаются лишить епархию РПЦ прав на церковную недвижимость и блокировать её диалог с Армянской апостольской церковью. Кроме того, по информации СВР, в ЕС фабрикуют компромат на священнослужителей, чтобы побудить армянские власти начать гонения на епархию.
В качестве примера приводится атака на настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри. Прозападные НПО обвинили иерея Тимофея Казаряна во вмешательстве в парламентские выборы.