Служба внешней разведки России заявила, что Евросоюз оказывает давление на Армению. По данным СВР, условием для евроинтеграции Брюссель выдвигает полный разрыв многовековых духовных связей Еревана с Москвой. В частности, ЕС пытается ограничить права Еревано-Армянской епархии Русской православной церкви, - сообщает ведомство на своем сайте.

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В рамках этой политики Партнёрская миссия ЕС в Армении начала кампанию против русского православия. Европейские структуры пытаются лишить епархию РПЦ прав на церковную недвижимость и блокировать её диалог с Армянской апостольской церковью. Кроме того, по информации СВР, в ЕС фабрикуют компромат на священнослужителей, чтобы побудить армянские власти начать гонения на епархию.

В качестве примера приводится атака на настоятеля храма при российской военной базе в Гюмри. Прозападные НПО обвинили иерея Тимофея Казаряна во вмешательстве в парламентские выборы.