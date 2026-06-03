Мирошник: Киев ждет военный ответ за теракт с автобусом в ДНР

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Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Донецкой Народной Республике (ДНР) — это преднамеренный террористический акт.

Об этом в среду, 3 июня, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

— Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, — уточнил он.

Кроме того, представитель ведомства добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью — по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны.

— Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, — цитирует его РИА Новости.

До этого в Сети появились первые кадры с места удара ВСУ по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево в ДНР. На них видно, что салон и кабина водителя полностью выгорели, а кузов расплавился от огня.