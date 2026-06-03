Захарова прокомментировала удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рейсовому автобусу в Енакиево Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС.

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Дипломат назвала произошедшее «охотой на людей», отметив, что своих граждан Киев «гонит в могилы» мобилизацией, а россиян — террористическими атаками.

Утром 3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что несколько человек погибли и еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь.

Председатель Общественной палаты Запорожской области Антон Бибаров-Государев высказал мнение, что ударом по этому автобусу Украина выполняет установку европейских союзников разогреть конфликт и получать ответные удары Вооруженных сил России.