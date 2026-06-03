Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная судьба вне зависимости от переговоров, он «начал просто бить по мирным гражданам».

Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.

«Зеленский начал просто бить по мирным, тут комментарии излишни, у него незавидная судьба, вне зависимости от того, какие договоры будут подписаны. Ему не позавидуешь. Он всю свою жизнь к этому шел, с момента вступления в должность президента Украины», — сказал Колесник.

Он назвал Зеленского «нелегитимным» главой государства. Парламентарий также подчеркнул, что низменные стремления украинского лидера проявились, как только он добрался до высшей руководящей должности.

Массированная атака ВСУ 3 июня: 354 украинских БПЛА, погибшие и пострадавшие

3 июня произошла атака на рейсовый автобус Москва — Симферополь произошла в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара не выжили семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.