В Госдуме заявили, что Зеленский «просто начал бить по мирным»
Президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная судьба вне зависимости от переговоров, он «начал просто бить по мирным гражданам».
Об этом News.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с News.ru.
Он назвал Зеленского «нелегитимным» главой государства. Парламентарий также подчеркнул, что низменные стремления украинского лидера проявились, как только он добрался до высшей руководящей должности.
Массированная атака ВСУ 3 июня: 354 украинских БПЛА, погибшие и пострадавшие
3 июня произошла атака на рейсовый автобус Москва — Симферополь произошла в селе Енакиево в ДНР. По предварительным данным, в результате удара не выжили семь пассажиров, еще 11 человек получили травмы. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Глава ДНР выразил соболезнования пострадавшим семьям и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки на пассажирский автобус. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ.