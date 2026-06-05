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Пушилин рассказал об уничтожении на Украине всех протестных лидеров

Lenta.ruиещё 3

Украинские протестные лидеры практически полностью уничтожены киевским режимом. Об этом ТАСС рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Пушилин рассказал об уничтожении на Украине всех протестных лидеров
© РИА Новости
«Все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить "номер один", высказать свое мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт», — отметил он.

Пушилин охарактеризовал положение украинских оппозиционных лидеров как практически безнадежное и заявил, что предпосылок для заметных изменений в этой сфере он не видит.

Пушилин заявил, что ВСУ контролируют 15–17% территории Донбасса

3 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил об атаке БПЛА на автобус МоскваСимферополь. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов уточнил, что 10 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, среди них есть ребенок.