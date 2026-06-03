«На колени»: Дмитриев высказался о протестах в Британии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые протесты в Британии словами, что страна «пробуждается». Об этом он написал в соцсети X, сообщают «Известия».

Масштабные протесты и погромы в Саутгемптоне спровоцировала публикация видео с нательных камер полицейских. В декабре 2025 года в Саутгемптоне 23-летний Викрум Дигва убил 18-летнего студента Генри Новака. Прибывшие на место происшествия патрульные поверили убийце, который заявил, что студент сам напал на него на расовой почве. Вместо помощи раненому Новаку полицейские надели на него наручники и проигнорировали слова молодого человека, что он ранен и не может дышать. Вскоре студент потерял сознание и умер.

На этой неделе суд приговорил Дигву к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение не ранее, чем через 21 год. Семья погибшего разрешила опубликовать видеозапись с полицейской камеры. Кадры вызвали масштабное общественное возмущение. Более тысячи человек вышли к главному полицейскому участку Саутгемптона с британскими флагами. Собравшиеся скандировали призыв к полицейским - «на колени». Акция быстро переросла в столкновения: протестующие в масках забросали полицию камнями, бутылками и мусорными баками.

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Ситуацией воспользовались правые силы. Лидер националистов Томми Робинсон заявил на митинге, что к белому населению в Британии относятся как к «гражданам второго сорта», и если бы Новак не был белым, его бы не заковали в наручники.

О «двойных стандартах» также заявили лидеры правых партий Найджел Фарадж и Кеми Баденок. По их мнению, полиция относится к этническим меньшинствам мягче, чем к коренным британцам, опасаясь обвинений в расизме. Американский миллиардер Илон Маск пообещал финансово поддержать частный судебный иск против полиции.

««На колени!». Британия пробуждается. Жизни белых имеют значение», - так видео с протестов прокомментировал Дмитриев.

Он добавил, что Британия и ЕС «оказались в заложниках у ошибочной политики некомпетентных бюрократов».

«Бесконтрольная миграция и дискриминация белого населения ведут Великобританию и Евросоюз к краху», - написал Дмитриев.

Премьер-министр Британии Кир Стармер назвал видео с последними моментами жизни Новака «душераздирающим» и заявил, что полиция обязана ответить на серьезные вопросы общества. Действия патрульных уже проверяет Независимое управление по надзору за действиями полиции. В свою очередь, глава МВД Шабана Махмуд призвала не допускать раскола в обществе и осудила политиков, которые пытаются заработать очки на трагедии. Параллельно суд рассматривает дела против родственников убийцы - его отца и брата обвиняют в хранении оружия, а мать - в укрывательстве ножа.