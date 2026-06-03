Володин назвал обоснованным десятикратный рост пошлин для мигрантов

Увеличение государственных пошлин для приезжающих в Россию иностранцев направлено на привлечение состоявшихся и эффективных специалистов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назвал обоснованным решение о повышении государственных пошлин в сфере миграции, передают «Вести».

Ранее депутаты приняли в первом чтении соответствующий законопроект, предусматривающий введение новых сборов.

«Мы приняли решение об увеличении пошлин от 5 до 12 раз – речь идет о тех, кто хочет приехать в страну, оформить вид на жительство, гражданство. Мы заинтересованы, чтобы люди состоявшиеся, эффективные приезжали к нам. Поэтому рост платежей – он обоснованный носит характер. Причем он не такой большой», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Политик добавил, что иностранцы, желающие жить и работать в России, должны уплачивать достойные взносы. Кроме того, от мигрантов ожидают уважения к российскому укладу жизни, знания языка, соблюдения законов и почитания традиций страны.

Ранее Госдума одобрила резкий рост госпошлин для мигрантов.

Согласно проекту закона, пошлина за прием в гражданство и выход из него вырастет до 50 тыс. рублей, за выдачу вида на жительство –до 30 тыс. рублей, за его замену – до 6 тыс. рублей.

Размер пошлины за приглашение на въезд увеличится с 960 до 8 тыс. рублей за каждого приглашенного.