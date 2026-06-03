Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) должен стать сигналом деградации для Варшавы. Такое мнение выразило польское издание Myśl Polska.

© Лента.ру

«Санкт-Петербургский международный экономический форум (...) вызывает у польских экспертов смешанные чувства: зависть и отчаяние», — признает издание.

Пока Россия и Соединенные Штаты Америки начинают диалог о восстановлении культурных связей, а Германия предпринимает попытки организовать собственные дискуссии в рамках мероприятия, Польша, застряв в оголтелой русофобии, лишается позиций на мировой арене, отмечает Myśl Polska.

В Польше признали, что Россия устроила дроновую революцию

Ранее стало известно, что Польша и Великобритания считают Россию самой серьезной угрозой. Сообщается, что Лондон и Варшава намерены укрепить свои связи на базе НАТО и подтверждают свою приверженность альянсу как основе своей безопасности и фундаменту коллективной обороны региона.