Раскрыты шокирующие данные о гибели врачей в ходе атак ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о жертвах среди российских медиков в прифронтовых зонах. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время встречи с представителями делегации Международного комитета Красного Креста в Луганске он заявил, что за первые четыре месяца 2026 года в прифронтовых зонах пострадали более 40 медиков — из них 18 погибли. Он напомнил, что Женевская конвенция запрещает атаки на медицинские объекты — согласно ей, медики не могут быть военной целью.

«На 56 объектов здравоохранения были нанесены удары с 1 января по апрель 2026 года, за 4 месяца, за май у нас еще нет итоговой статистики. Более 40 медиков пострадали, из них 18 погибли», — рассказал он.

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Ранее Мирошник заявил, что от ударов ВСУ погибли 35 жителей России за неделю.