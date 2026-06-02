Депутат Госдумы от республики Крым прокомментировал слова шахматиста Гарри Каспарова (включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом) об украинском флаге над Севастополем. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью РИА Новости.

Каспаров заявлял в соцсетях, что считает единственным вариантом завершения конфликта возвращение Крыма под контроль Украины «с развевающимся украинским флагом над Севастополем».

«Пустозвон Каспаров традиционно исполняет роль прозападной пешки, издавна мечтающей превратиться в фигуру. Хотя он как никто другой должен знать, что Россия по-прежнему сильна в шахматах. Крымская ладья еще не сказала своего последнего слова, став для любого супостата неприступной крепостью, о которую они сотрут в порошок гнилые зубы», — сказал депутат.

Шахматиста Каспарова* обвинили в уклонении от обязанностей иноагента

Ранее Каспарова объявили в международный розыск. Причиной стали подозрения в оправдании терроризма и уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

* включен в перечень экстремистов и террористов, признан Минюстом иноагентом.