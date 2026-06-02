В МИД РФ заявили, что любые попытки Великобритании нанести ущерб репутации России получат решительный отпор. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Как заявили российские дипломаты, Москва готова дать отпор любым попыткам по «разжиганию русофобии, преднамеренному нанесению ущерба международной репутации нашей страны и раскручиванию антироссийского санкционного маховика». Таким образом в МИД прокомментировали введение российских санкций против ряда подданных Великобритании.

«Провокационная антироссийская риторика британских официальных лиц, распространение инсинуаций о России и практические шаги Лондона по накачке киевского режима вооружением и военной техникой свидетельствуют о неослабевающем настрое руководства Соединенного Королевства на продолжение жесткого системного противостояния с нашей страной», — сообщили в МИД.

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На этом фоне МИД объявил о вводе персональных санкций против автора доклада политологического института «Общество Генри Джексона» Александра Браудера, журналистки Кэтрин Бэлтон, управляющего директора компании «Committed to Good» Элис Мэри Лафер, председателя совета директоров «Chelsea Group» Ричарда Николаса Уэстбери и журналиста Ричарда Холмса. Всем этим лицам был запрещен въезд в Россию.