МИД обновил Концепцию безопасности для зоны Персидского залива

Министерство иностранных дел России представило обновленную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в регионе Персидского залива. Текст документа опубликован на официальном сайте ведомства.

В документе подчеркивается, что в данном регионе сохраняется серьезная кризисная ситуация, вызванная агрессивными действиями США и Израиля против Ирана.

«В Москве убеждены в том, что в основу формирования новой устойчивой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены базовые принципы учета законных интересов всех расположенных там стран», — указали в дипведомстве.

В документе Россия излагает пять ключевых принципов безопасности для Персидского залива. В частности, акцентируется внимание на поэтапном подходе к созданию инклюзивной системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем, стоящих перед субрегионом.

«Это включает в себя обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, приверженность принципам ядерного нераспространения, а также совместную борьбу с современными вызовами, прежде всего с международным терроризмом», — отмечается в Концепции.

2 июня американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не может гарантировать сделку США и Ирана, но видит перспективу ее заключения.