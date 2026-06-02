Путин провел разговор с Лукашенко обсудили развитие союзнических отношений

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Темой беседы стало развитие союзнических отношений Москвы и Минска, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия», — говорится в сообщении российской стороны. Другие детали переговоров не раскрываются.

Россия и Белоруссия являются ключевыми союзниками в рамках Союзного государства, интеграционное объединение которого было оформлено в 1999 году.

Лидеры двух стран регулярно проводят телефонные переговоры, обсуждая как текущие вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, так и стратегические направления интеграции. Контакты особенно интенсивны в контексте совместного противодействия внешним угрозам. Последние переговоры подтверждают высокий уровень координации между Москвой и Минском. Официально о каких-либо новых соглашениях или инициативах по итогам звонка не объявлялось.