Путин провел разговор с Лукашенко обсудили развитие союзнических отношений

Путин и Лукашенко обсудили развитие союзнических отношений
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Темой беседы стало развитие союзнических отношений Москвы и Минска, сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия», — говорится в сообщении российской стороны. Другие детали переговоров не раскрываются.
Россия и Белоруссия являются ключевыми союзниками в рамках Союзного государства, интеграционное объединение которого было оформлено в 1999 году.
Лидеры двух стран регулярно проводят телефонные переговоры, обсуждая как текущие вопросы двустороннего сотрудничества в экономике, безопасности и обороне, так и стратегические направления интеграции. Контакты особенно интенсивны в контексте совместного противодействия внешним угрозам. Последние переговоры подтверждают высокий уровень координации между Москвой и Минском. Официально о каких-либо новых соглашениях или инициативах по итогам звонка не объявлялось.