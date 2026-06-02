В МИД раскрыли отношение Запада к удару по Старобельску

Западные страны хотят побыстрее забыть факт удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Мы видим, как сильно Запад упирается, как им не нравится эта история, как им хочется, чтобы это было зачеркнуто, как им хочется пролистнуть, просто забыть и бежать дальше. Сказать, что все, и продолжать обвинять Россию дальше», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Москва не даст Западу забыть о ставших жертвами атаки детях и совершенные Киевом преступления.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек. Владимир Путин заявил, что атака не была случайной, и поручил Минобороны России представить предложения по ответу на удары противника.