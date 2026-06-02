Великобритания подстрекает другие европейские страны готовиться к лобовому столкновению с Россией и намерена не допустить разрядки отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом во вторник, 2 июня, заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров.

Он отметил, что сам Лондон не планирует «лезть в пекло» и не обладает необходимыми экономическими и военными возможностями для этого.

— Зато, опираясь на долгую историческую традицию, видимо, рассчитывают с помощью интриг и провокаций накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии, — подчеркнул дипломат.

Гусаров подчеркнул, что Россия сохраняет дипломатические каналы коммуникации с британской стороной, но их потенциал ограничен из-за деструктивного поведения Лондона, передает журнал «Международная жизнь».

В тот же день Александр Гусаров заявил, что отношения России и США начали восстанавливаться после смены администрации в Вашингтоне, но им еще предстоит пройти проверку на прочность.

13 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Франция продолжает разрушать все отношения с Россией своими чудовищными заявлениями, которые идут вразрез с постулатом страны.