Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на недовольство Польши действиями Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Звезда».

Напомним, что ранее Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций ВСУ наименование «Имени героев УПА*» (признана в России экстремистской и запрещена). В ответ на это президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого орла — польской государственной награды.

По словам Захаровой, Польша сама все годы с начала СВО спонсировала киевский режим.

«Доброе утро. Проснулись? Кого же Варшава спонсировала все эти годы?», — заявила она.

*признана в России экстремистской и запрещена