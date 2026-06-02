МИД: Лондон подзуживает Европу готовиться к лобовому столкновению с Россией

Великобритания "подзуживает" всю остальную Европу к безоглядной милитаризации и лобовому столкновению с Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу "Международная жизнь". "Британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задаче сдерживания и ослабления России", — отметил он. При этом Гусаров считает, что сами британцы не хотят "лезть в пекло", так как не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями. Однако с помощью "интриг и провокаций" они рассчитывают "накрепко зацементировать восстановленные в Европе разделительные линии" и не допустить разрядки в отношениях России и США, добавил дипломат. 27 мая директор британского агентства электронной разведки (GCHQ) Энн Кист-Батлер обвинила Россию в "наглом поведении" и отметила, что Москва якобы "наращивает ежедневную гибридную активность против Великобритании и Европы". Директор добавила, что ее ведомство сосредоточено на противодействии якобы существующим угрозам со стороны России, которые Москва, с точки зрения британцев, "использует" для раскола НАТО и чтобы "посеять раздор" на Западе. Отмечается, что эти угрозы якобы включают в себя кибератаки, саботаж, кампании по "дезинформации", направленные на "дестабилизацию экономики и институтов стран", и так далее.