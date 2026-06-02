Председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в беседе с RT, что удар киевского режима по Старобельску в ЛНР стал точкой невозврата.

«Противник в очередной раз доказал, что для него не существует никаких красных линий, ему не знакомы понятия морали и человечности. Время переговоров давно прошло! Единственным соразмерным и адекватным ответом на это преступление может быть только скорейший и полный разгром врага», — заявил он.

Слуцкий отметил: расследование доказало, что атака 16 беспилотников, запущенных из Харьковской области, была преднамеренным и спланированным военным преступлением. Военнослужащие 414-й бригады беспилотных систем ВСУ «Птахи Мадяра» под командованием Клименко достоверно знали, что бьют по общежитию, где спали наши дети. А найденные на месте трагедии фрагменты антенн Starlink и комплектующие БПЛА производства стран НАТО прямо указывают на то, кто способствовал этому массовому убийству.

«С 2014 года ВСУ атаковали более 2 тыс. учебных заведений. И этот удар не случайность, а продолжение многолетнего системного террора против наших детей», — подчеркнул парламентарий.

По словам Слуцкого, необходимо полностью уничтожить железнодорожные узлы и мосты через Днепр, чтобы перекрыть поставки западной бронетехники со стороны Львова.

«Также целями должны стать ключевые аэродромы, включая Борисполь, куда регулярно прибывает оружие с Запада. Мы обязаны защитить наших людей и довести дело до конца», — заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал удар по Старобельску кровавым преступлением украинской хунты. По его словам, наказание для виновных в теракте будет неотвратимым.