В Кремле отреагировали на визит экс-канцлера ФРГ Шредера в Россию

Кремль позитивно оценивает визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Россию, в Москве всегда рады гостям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Позитивно, мы всегда рады видеть гостей», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Шредер находится с визитом в Москве. По версии немецкого телеканала N-tv, прибытие экс-канцлера ФРГ в Россию может быть связано с его участием в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 3 по 6 июня.

До этого президент России Владимир Путин назвал Шредера предпочтительным переговорщиком между РФ и Европой.