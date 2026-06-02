Путин утвердил дополнительное условие для получения гражданства России

Кандидатам на получение гражданства Российской Федерации придется приложить еще одну справку к пакету необходимых документов. Указ о дополнительном условии подписал президент России Владимир Путин.

Согласно изменениям, внесенным в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства, при подаче заявления необходимо предоставить справку об отсутствии судимости. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что справка должна быть выдана не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство России. Предоставляется документ, подтверждающий отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства судимости. Либо, если кандидат был осужден, справка содержит информацию о преступлениях, за которые заявитель был осужден.