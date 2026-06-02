Песков заявил о непрерывных контактах Москвы и Вашингтона

Российские власти поддерживают постоянную связь с американскими коллегами, несмотря на временную остановку переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отечественная дипломатия не прерывает диалог с Вашингтоном по действующим линиям, передает ТАСС. При этом обсуждение украинского кризиса в настоящий момент полностью приостановлено.

Выступая на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прояснил текущую дипломатическую ситуацию.

«Президент Путин говорил не далее как в Астане, что сейчас действительно процесс на паузе. Но это не означает, что с американцами нет контактов», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, взаимодействие продолжается на постоянной основе. Кроме того, он подчеркнул сохраняющуюся открытость российского государства к мирному диалогу с киевскими властями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о возникновении паузы в переговорном процессе по Украине.

В конце прошлого года представитель Кремля подчеркнул полную открытость Москвы для мирного диалога.

При этом американские власти знали о приостановке контактов между российской и украинской сторонами.