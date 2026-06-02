Песков пояснил слова Путина о новом качестве конфликта на Украине

Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления Владимира Путина, сделанные на вчерашнем совещании по Старобельску о новой странице и новом качестве конфликта на Украине после удара ВСУ по колледжу.

Песков напомнил, что речь идёт об учебном заведении, которое никогда не было военным объектом, и «Киевский режим об этом прекрасно знал». Об этом, подчеркнул спикер Кремля, говорят доказательства, собранные следственными органами.

«Если режим сознательно идёт на такие бесчеловечные теракты в отношении детей, это и есть совсем другая парадигма», - заявил Песков.

Он отметил, что в ответ на это Россия наносит системные удары «по военной инфраструктуре, по Киеву и по другим городам».

Вместе с тем, «несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путём э», подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос, сохраняет ли Россия готовность к продолжению переговоров.