Песков: конфликт на Украине можно завершить до конца дня
Конфликт на Украине может быть завершен до конца суток, если Владимир Зеленский отдаст своим формированиям приказ уйти с территории российских регионов.
Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается Зеленского и завершения войны до конца года: война может быть завершена до конца суток, мы тоже об этом неоднократно говорили, - прокомментировал представитель Кремля заявления из Киева. - Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов".