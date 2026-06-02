В России отреагировали на призыв Киева к Западу сбивать БПЛА над Украиной

Если западные страны начнут сбивать российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты над территорией Украины, Москва будет уничтожать объекты, которые ведут эту деятельность, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующий призыв Киева.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник призвал страны Запада сбивать БПЛА и ракеты Вооруженных сил (ВС) России над территорией Украины.

Депутат заявил, что в таком случае Россия будет осуществлять военное противодействие, для которого не требуется никаких специальных разрешений.

"Россия будет осуществлять защиту страны в любом варианте. Если будет так, значит, будут уничтожаться те объекты, которые сбивают над Украиной наши боевые средства. Это уже не подлежит даже обсуждению. Это логика военных действий". Андрей Колесник, депутат Госдумы

Парламентарий допустил, что в таком случае может начаться крупномасштабная война между Россией и Западом.

В России отреагировали на атаку дронов ВСУ на Туапсе

«Запад уже давно в конфликте с Россией: и оружие, и разведданные постоянно поставляет, и целеуказания осуществляет самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Другой вопрос, что уже Мельник дает команды Западу и такое ощущение, что Запад уже подчиняется Украине. Они сами не поняли, как стали на побегушках у Украины. То есть не "Украина це Европа", а "Европа це Украина"», — поделился политик.

До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о необходимости объективного расследования инцидента с дроном в Румынии для Европы, которое должно подразумевать передачу обломков БПЛА России для экспертизы.