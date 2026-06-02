Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности продемонстрировал фотографии нескольких девушек, погибших в результате теракта ВСУ в Старобельске.

— Какие взрослые люди погибли в Старобельске и что это за фейк? Вот фотографии. Взрослых людей. Елена Мартемьянова, 20 лет. Совершеннолетняя, да. Анна Погребниченко, 19 лет. Список продолжается. Здесь 21 фотография с датами рождения и датами смерти, — заявил Небезя в ходе заседания.

Дипломат также обвинил постпреда Украины при ООН Андрея Мельника в том, что он позволил себе смеяться над человеческими жизнями, передает РИА Новости.

Украинские военные нанесли удар по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин заявил, что наказание виновных в атаке Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске будет неотвратимым. Он выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией.