В МИД РФ сообщили о требовании к Парижу предоставить данные о задержании судна Tagor

Россия предпринимает меры для защиты россиян, которые являются членами экипажа задержанного Францией судна Tagor. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте министерства.

«Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и предпринимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа», — сказала Захарова.

По ее словам, заявления Парижа о том, что задержание было осуществлено в соответствии с нормами международного права, представляют собой пример «европейского правового нигилизма и переписывания норм под себя».

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы Франции утром 31 мая задержали в Атлантическом океане танкер Tagor, который следовал с грузом из российского порта Мурманск в Камерун. В Кремле заявили, что действия военно-морских сил Франции граничат с пиратством.

Ранее появились подробности о задержанном в Атлантике танкере.