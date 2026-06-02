Дмитриев рассказал о символе победы над глобализмом

Суверенное сотрудничество одержало победу над глобализмом. На это указывает участие на форуме более чем 130 стран, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом он написал в X.

«Более 130 стран будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме на этой неделе, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм», — констатировал Дмитриев.

Дмитриев не стал комментировать итоги встречи в Женеве

Ранее стало известно, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ.