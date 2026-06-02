Небензя осудил реакцию Запада на теракт в Старобельске

Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который Вооруженные силы Украины совершили в Старобельске. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводят «Известия».

© Global Look Press
«Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что никто из представителей Запада не выразил соболезнования, Москва столкнулась только с обвинениями в фейках.

В связи с этим постпред России сделал вывод, что Евросоюз сознательно смотрит «сквозь пальцы» на преступления, совершаемые Украиной.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.