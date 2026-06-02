Политический истеблишмент Запада намеренно проигнорировал теракт, который Вооруженные силы Украины совершили в Старобельске. С таким заявлением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводят «Известия».

«Весь мир узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада, включая наших западных коллег по Совету Безопасности, предпочел не заметить этот теракт», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что никто из представителей Запада не выразил соболезнования, Москва столкнулась только с обвинениями в фейках.

В связи с этим постпред России сделал вывод, что Евросоюз сознательно смотрит «сквозь пальцы» на преступления, совершаемые Украиной.

ВСУ нанесли удар по колледжу в ЛНР в ночь на 22 мая. Прилеты пришлись по учебному корпусу и общежитию, где в тот момент находились десятки людей. Спасти не удалось 21 студента в возрасте от 18 до 22 лет.