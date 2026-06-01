Небензя высказался об инциденте с дроном в Румынии

Москва полагает, что ЧП с падением дрона в Румынии связано с обращением Владимира Зеленскому к президенту США Дональду Трампу по поводу ракет-перехватчиков для ПВО, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

В начале прошлой недели украинский лидер написал письма в Белый дом и Конгресс США. Политик отметил, что ВСУ испытывают острый дефицит средств ПВО, нуждаются в поставках ракет-перехватчиков.

Кроме того, Зеленский дал несколько интервью европейским и американским изданиям. В беседе с журналистами он пожаловался, что ему нечем отражать российские атаки.

В пятницу, 29 мая, в Румынии рассказали, что в крышу дома в Галаце попал дрон, пострадали два человека, их экстренно госпитализировали.

«Считаем неслучайным, что инцидент с дроном произошел на следующий день после обращения Зеленского к президенту США Трампу с просьбой предоставить ракеты к американской системы ПВО Patriot и его публичных стенаний о том, что в Вашингтоне оставляют без внимания его требования», — отметил Небензя.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал, чтобы Североатлантический альянс дал сильный ответ на падение дрона в Румынии.

По его мнению, падение дрона «является попыткой России надавить на государства, входящие в НАТО». Москва желает, добавил он, чтобы страны альянса прекратили оказывать помощь Украине.