Вучич: Сербия не намерена отменять безвизовый режим с Россией

Президент Сербии Александр Вучич в понедельник, 1 июня, заявил о том, что республика не намерена отменять безвизовый режим с Россией. Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слухи об этом, отметил, что подобные решения, как правило, носят симметричный характер.

© МИД РФ

— Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено, — передает слова главы государства Prva.

Глава Министерства экономического развития Максим Решетников ранее рассказал, что Россия прорабатывает возможность отмены визового режима с Малайзией, Бахрейном и Кувейтом. Кроме того, ведется работа по введению группового безвизового режима с Индией и Вьетнамом.

С 11 мая 2026 года россиянам разрешили посещать Саудовскую Аравию без визы. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами насчет этого восточного экзотического направления туризма.

Между тем Черногория в рамках подготовки к вступлению в Европейский союз намерена к осени 2026 года ввести визы для граждан России. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил приостановить поставку газа в Черногорию в ответ на установление визовых ограничений для граждан России.