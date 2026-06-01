Дипломаты европейских стран заверили, что никто не поручал главе евродипломатии Кае Каллас делать резкие заявления о России, рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, весной Каллас заявила, что Евросоюз не планирует восстанавливать контакты с Россией даже после завершения конфликта на Украине.

«Получила несколько сообщений в этот день от есовских дипломатов, которые буквально как под копирку мне писали: «Ей никто это не поручал, ни одна столица под такими заявлениями Каи Каллас не подписывалась»», — отметила Захарова.

Дипломат разъяснила, что глава евродипломатии — чиновница, она не представляет интересы какого-либо европейского народа, ей следует делать заявления, согласованные с государствами Евросоюза.

Таким образом, пояснила представитель МИД, слова Каллас обусловлены ее «личными, личностными настройками», ее речи свидетельствуют о беспринципности главы ведомства, «непрофессионализме, основанном на глупости».

Ранее член думского комитета по обороне Андрей Колесник сообщил, что слова Каллас о России свидетельствуют о расколе в ЕС.