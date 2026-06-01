Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

Владимир Путин пообещал неотвратимое наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске. Он назвал удар кровавым преступлением, совершенным украинской хунтой.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) 22 мая. В тот момент в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

Атака унесла жизни 21 ребенка, еще более 60 получили ранения. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело о теракте.