Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС напоминают действия «обезьяны с гранатой», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

ВСУ в 2022-2026 годах нанесли ряд ударов по территории ЗАЭС, а также по Энергодару, городу-спутнику станции.

В частности, 30 мая 2026 года украинские операторы дронов атаковали машинный зал энергоблока № 6, а 31 мая — транспортный цех станции.

«Власти в Киеве, похоже, уже даже не пытаются скрывать свою преступную и террористическую сущность. Лишь чудом удалось избежать жертв и критических разрушений объектов инфраструктуры ЗАЭС», — подчеркнула Захарова.

Москва убеждена, уточнила дипломат, что правительство Украины и его западные кураторы осознают, к каким последствиям могут привести постоянные акции ВСУ.

По ее словам, основная ответственность за происходящее лежит именно на хозяевах Украины, продолжающих накачивать украинскую армию новыми и новыми партиями оружия и видами вооружений.

«Надеемся, что даже на Западе в итоге осознают, что нанося удары при помощи поставляемого оружия по ядерным объектам, Киев фактически действует как «обезьяна с гранатой», создавая угрозы в том числе и для своих спонсоров», — отметила Захарова.

Дипломат заметила, что руководству МАГАТЭ следует дать справедливую и заслуженную оценку действиям Киева.

Москва продолжил делать все возможное, констатировала представитель МИД, для поддержания безопасного функционирования ЗАЭС.