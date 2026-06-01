В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы
Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России. Об этом сообщает российское дипведомство на своем сайте.
Согласно сообщению российского МИД, Тубайте был заявлен решительный протест в связи с «варварскими планами» властей Литвы по ликвидации захоронения советских солдат в Вевисе. При этом в российском дипломатическом ведомстве также добавили, что уничтожение или осквернение воинских захоронений уголовно наказуемо в России — это касается захоронений, расположенных за рубежом.
Ранее президент Литвы призвал Европу не «подхалимничать» перед Россией.