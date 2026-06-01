В МИД России вызвали временную поверенную в делах Литвы

Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России. Об этом сообщает российское дипведомство на своем сайте.

Согласно сообщению российского МИД, Тубайте был заявлен решительный протест в связи с «варварскими планами» властей Литвы по ликвидации захоронения советских солдат в Вевисе. При этом в российском дипломатическом ведомстве также добавили, что уничтожение или осквернение воинских захоронений уголовно наказуемо в России — это касается захоронений, расположенных за рубежом.

«В очередной раз представителю Литвы было указано, что уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом, уголовно наказуемо в Российской Федерации. Все лица, несущие за это персональную ответственность, в Москве хорошо известны», — заявили в МИД.

