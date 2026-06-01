Медведев уличил оппонентов "Единой России" в идеологическом переодевании

Некоторые политические силы в России начинают "переодеваться", а также пытаются играть на тонких темах, связанных с устройством страны. На это обратил внимание председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совместном заседании бюро Высшего совета и президиума Генсовета партии.

"Некоторые наши оппоненты почему-то начали одеваться в непривычные одежды или надели на себя какие-то новые тоги: кто был левым консерватором, почему-то сейчас заявляет о себе как о либерале. Есть и другие проблемы, включая попытки возбуждаться по весьма и весьма тонким моментам устройства нашей страны. Так нельзя", - сказал Медведев.

Он попросил коллег по руководству партии и государственных деятелей обращать внимание на общий контекст, ситуацию в стране и на то, что "генерируется разными политическими силами".