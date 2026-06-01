Глава французской семьи подарил Путину статую Богоматери

Глава многодетной французской семьи подарил президенту России Владимиру Путину статую Фатимской Богоматери. Видео опубликовал RT в Telegram-канале.

По данным агентства, в понедельник, 1 июня, российский лидер наградил несколько многодетных семей орденами «Мать-героиня». Орден впервые был вручен семье из Франции.

Фабрис Сорлин и Изабэлль Беатрис Маргарет Ларошь-Сорлин переехали в Россию в 2015 году. В 2024 году все члены семьи — родители и 10 детей — получили российское гражданство, отметили журналисты.

Семья активно интегрировалась в российское общество: старшие дети учатся в православной гимназии и свободно говорят по-русски.

«Эта статуя, это изображение Фатимской Богоматери. Она свидетельствует о том, что Россия все еще играет важную роль на международной арене. И мы видим, что роль, которую играет Россия, по-прежнему подтверждается словами Богоматери», — подчеркнул глава семейства.

Мужчина отметил, что паломники преодолели несколько тысяч километров, чтобы доставить ее в Россию. Он добавил, что «Победа будет за нами».

Ранее Фабрис Сорлин сообщил, что вместе с супругой принял решение покинуть Францию и переехать в РФ, так как осознал, что Россия — оплот традиционных ценностей и безопасное пространство для воспитания детей.