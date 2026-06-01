В МИД России призвали США и Иран «не свалиться в штопор» в противостоянии

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США и Ирану в военном противостоянии важно не допустить нового «сваливания в штопор». Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень важно избежать эскалации и не допустить нового сваливания в штопор военного противостояния», — сказал дипломат.

Он также выразил надежду на то, что потенциальные договоренности между США и Ираном окажутся работоспособными.

28 мая портал Axios сообщил, что переговорщики от США и Ирана согласовали проект меморандума о прекращении огня. Как утверждали журналисты, документ ждет одобрения обеих сторон. Однако позднее появилась информация, что проект соглашения за последние дни претерпел ряд изменений и пока еще не согласован.

31 мая газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что американский лидер ужесточил условия потенциальной сделки с Тегераном. О том, какие пункты были пересмотрены, сведений не поступало. Опрошенные журналистами чиновники лишь рассказали, что хозяина Белого дома беспокоили положения, предусматривавшие разморозку активов Исламской Республики.

Ранее Путин заявил о сложности конфликта между США и Ираном.