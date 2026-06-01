Песков рассказал, о чем говорили Путин и Пашинян по телефону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, содержание их разговора стало продолжением повестки, затронутой во время саммита ЕАЭС в Астане. Каких-либо дополнительных подробностей Песков не раскрыл.

«Состоялось обсуждение в продолжение той повестки дня, которая была на высшей комиссии, которая имела место в Астане», — рассказал он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Пашинян провели телефонный разговор. В процессе Путин поздравил Пашиняна с днем рождения, после его политики обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета.